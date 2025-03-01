Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 16: Pakt mit dem Tod

43 Min.Ab 12

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

