Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boston Legal

Schwer bekömmlich

20th CenturyStaffel 4Folge 8
Schwer bekömmlich

Schwer bekömmlichJetzt kostenlos streamen

Boston Legal

Folge 8: Schwer bekömmlich

42 Min.Ab 12

In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Boston Legal
20th Century
Boston Legal

Boston Legal

Alle 5 Staffeln und Folgen