Braunschlag
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Braunschlag
Braunschlag wurde einst durch eine angebliche Marienerscheinung zum Massenmagneten, bis ein Atomunfall den Ort entvölkerte. Nur Bürgermeister Gerri Tschach und Discobesitzer Richard Pfeisinger blieben. Jahre später ist das Gebiet wieder bewohnbar, doch es fehlt an Leben. Tschach erlässt kurzerhand eine Verordnung: Braunschlag lebt ab sofort im Jahr 1986. Die Mischung aus Nostalgie und Digital-Detox zieht die früheren Bewohner zurück.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs