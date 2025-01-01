BraveStarr
1 Staffel
BraveStarr
Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.
Genre:Animation, Kinder, Science Fiction, Western
Produktion:US, 1987
12
