Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
1 StaffelAb 6
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
"Breaking Media" ist das Sender-übergreifende Medienkompetenzmagazin mit dem Ziel, Medienmechanismen spannend aufzuklären und für Fake News zu sensibilisieren.
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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