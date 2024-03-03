Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 03.03.2024: Das Haus muss weg
44 Min.Folge vom 03.03.2024
Das Ehepaar Mark und Wendy hat sieben Kinder und möchte das Haus, das Mark von seinem Stiefvater geerbt hat, renovieren, um es zu seinem ständigen Wohnsitz zu machen. Doch seit den 70ern ist nicht mehr viel passiert und die Familie wünscht sich mehr Komfort und eine moderne Einrichtung, die das Erbstück auch in Zukunft noch bewohnbar macht. Als Ben und Cristi jedoch zahlreiche bauliche Mängel entdecken, droht diese Entdeckung das gesamte Budget des Paares zu sprengen. Finden sie dennoch eine Lösung?
