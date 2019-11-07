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Wie Costa Cordalis erfolgreich wurde

ProSieben FUNFolge 13vom 07.11.2019
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Folge 13: Wie Costa Cordalis erfolgreich wurde

24 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.

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