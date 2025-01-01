Wie Hip Hop die Geschichte verändert hatJetzt kostenlos streamen
bullyparade
Folge 1: Wie Hip Hop die Geschichte verändert hat
24 Min.Ab 6
"Loggbuch von unserem Traumschiff, Käpt'n Kork. Sternzeit ist die schönste Zeit!" Die Traumschiff-Crew, Abahachi und Ranger, Pawel & Bronko, Kaiserin Sissi und ihr Franzl, Heidi und Großvater, Reinhold Messner, der Yeti und alle anderen Bully-Klassiker in der sechsten und gleichzeitig letzten Staffel der "bullyparade".
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben