Calvin am Goldstrand
Reality-Star Calvin Kleinen will Partykönig vom Goldstrand werden und dort ein Promoter-Business aufbauen. Aber Versuchungen lauern überall.
Calvin am Goldstrand: Business in Badehose
Calvin Kleinen wird seriös, zumindest ein bisschen. Der aus diversen Trash-TV-Formaten bekannte Aachener hat eine neue Mission: Am legendären Goldstrand in Bulgarien möchte er sein eigenes Promoter-Business aufziehen.
Partykönig, doch zu welchem Preis?
Reality-Star Calvin Kleinen wohnt noch bei der Mama in Aachen. Der 31-jährige ist vor allem dafür bekannt, jede Party als Letzter zu verlassen und hat sich mittlerweile einen Namen in der deutschen Reality-TV-Szene gemacht. Egal, ob Temptation Island VIP, Promis unter Palmen oder Das große Promi-Büßen - Calvin war dabei.
In der ersten Produktion, in der er alleine im Mittelpunkt steht, hat er sich ein großes Ziel gesetzt: In der Sommersaison 2023 will er das Geschäft mit den Partytickets am Sonnenstrand von Bulgarien ordentlich ankurbeln. Dafür erhält er Unterstützung von drei professionellen Promoter*innen, die ihrem neuen Teamleiter, wenn nötig unter die Arme greifen. Calvin merkt schnell, dass der blaue Himmel und das Meeresrauschen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen können, dass die Ticketverkäufe ein hart umkämpftes Business sind und am Goldstrand jede Menge Ablenkungen und Verführungen warten. Nicht immer kann Calvin diesen widerstehen und nicht selten führt genau das zu Auseinandersetzungen und jeder Menge Drama.
Zurück in der Party-Heimat
Doch warum genau Bulgarien? Bereits vor seiner Zeit als TV-Darsteller war Calvin als Promoter am Goldstrand tätig und hat dort mehrere Sommer lang sein Geld verdient. Die Kombination aus Sommer, Sonne, Strand, Party, hübschen Frauen und Geld verdienen bildet den perfekten Mix für den selbsternannten Partykönig. Da ist es nur logisch, dass er sich dort ein seriöses Business aufbauen will. Denn: Er hat sich Gedanken um seine Zukunft gemacht - er wird schließlich nicht mehr jünger - und hat sich Großes vorgenommen.
