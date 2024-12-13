Cappie's Family Business
Folge vom 13.12.2024: Garten-Oase
45 Min.Folge vom 13.12.2024
Als eine ehemalige Lehrerin sich einen entspannenden Rückzugsort in ihrem weitläufigen Garten wünscht, nehmen Cappie und Alex die Herausforderung an und entwerfen den Gartenpavillon ihrer Träume. Mit einem atemberaubenden, natürlichen Design schaffen sie einen Ort der Ruhe und Erholung, der harmonisch in die umgebende Landschaft integriert ist. Versteckte Überraschungen, die zum Spielen und Entspannen einladen, sorgen dafür, dass der Pavillon sowohl für gesellige Zusammenkünfte als auch für entspannte Stunden in der Sonne perfekt geeignet ist.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
