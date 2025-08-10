Von Tennessee nach Saint ThomasJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 10.08.2025: Von Tennessee nach Saint Thomas
Folge vom 10.08.2025
Ein Ehepaar aus Tennessee verabschiedet sich von seinem gewohnten Alltag in Knoxville und will sich auf St. Thomas einen lang gehegten Inseltraum erfüllen. Besonders die beiden jüngeren Kinder sind begeistert von der Idee, künftig draußen aktiv sein zu können. Während sie sich vor allem ein Haus in direkter Strandnähe wünschen, schwärmen die Eltern von der atemberaubenden Aussicht auf das türkisblaue Meer.
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.