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CASH Handelsforum
Isabella Richtar hostet in diesem Jahr den CASH Videocast powered by JOYN – Österreichs SuperStreamer im Rahmen des CASH Handelsforums 2026. Dabei spricht Wirtschaft24-Moderatorin Isabella Richtar mit spannenden Gästen und interessanten Persönlichkeiten aus dem Handel und der Industrie. Das CASH Handelsforum ist die größte und bedeutendste Informations-, Netzwerk-, und Diskussionsplattform für die Top-Entscheider:innen und Marktmacher:innen aus Industrie und Handel im deutschsprachigen Raum. Das hochkarätige Gipfeltreffen und inspirierende Highlight der Branche präsentiert seit 1985 Topreferenten aus Politik und Wirtschaft.
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