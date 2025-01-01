Catch Me
Folge 4: Die Jäger stellen eine Falle
40 Min.Ab 12
Es wird eng für Sebo und Nico: Das Team Trüffelschweinchen stellt ihnen eine Falle. Auch der Vorsprung von Otto und Rick wird ihnen langsam zum Verhängnis, da Team NXTGEN es auf sie abgesehen und die beiden fast lokalisiert hat. Der Einsatz eines Jokers macht die Flucht noch komplizierter. Werden die Gejagten-Teams entkommen?
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH