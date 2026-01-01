CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Ingmar Stadelmann stellt die knallharten Fragen der Zeit, egal, ob es um den Zustand der Demokratie oder den Zustand der Pornoindustrie geht. Im Format eines Nachrichtenmagazins zieht er das Tagesgeschehen durch den Kakao.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany
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