Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
3 StaffelnAb 6
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Cedar Cove ist ein beschauliches Hafenstädtchen und sein Gemeindegericht der Arbeitsplatz von Richterin Olivia Lockhart. In diesem Umfeld begegnet sie Tag für Tag neuen Konflikten, erlebt Momente des Glücks und der Trauer und ist den Bewohnern des Ortes so nah wie kaum ein anderer. Eines Tages tritt jedoch eine Person in ihr Leben, die ihre Gefühlswelt ordentlich durcheinanderwirbelt: der Herausgeber der städtischen Tageszeitung Cedar Cove Chronicle, Jack Griffith.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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