Chaos City
Folge 1: New York, New York
23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike Flaherty, stellvertretender Bürgermeister von New York City, steht vor einem Berg von Problemen: Weil wieder einmal die Müllabfuhr streikt, droht sich die Stadt in einen stinkenden Haufen Unrat zu verwandeln. Außerdem verspricht ein Statement des Bürgermeisters, weiteres Unheil heraufzubeschwören. Dazu kommt privater Trouble: Mike muss endlich seiner Lebenssituation ins Auge sehen - Ashley fordert eine klare Entscheidung von ihm, wie er zu ihr steht ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.