Chaos City
Folge 10: Der Wettkampf
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Thanksgiving wird von den Politikern nach allen Regeln der Kunst ausgeschlachtet. Diesmal haben sie sich vorgenommen, ihre Wähler zu bekochen und kostenlose Mahlzeiten an Obdachlose auszugeben. Dabei kommt es zum Wettstreit zwischen den Büros des Bürgermeisters und des Stadtrats. Währenddessen versucht James, eine langjährige Beziehung zu beenden ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.