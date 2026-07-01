Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Die Trennungs-Kiste

ProSieben FUNStaffel 1Folge 13vom 01.07.2026
Joyn+
Die Trennungs-Kiste

Die Trennungs-KisteJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 13: Die Trennungs-Kiste

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike und Ashley haben sich getrennt - und das ausgerechnet in der Weihnachtszeit. Ashley hat ein Jobangebot angenommen und ist nach Los Angeles gezogen. Mike überlegt nun, ihr die Habseligkeiten zu schicken, die sie bei ihm vergessen hat. Er gibt sich seinen Kollegen gegenüber zwar gefasst, aber Gordon und die anderen müssen bald feststellen, dass es im Büro drunter und drüber geht.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen