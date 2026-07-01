Chaos City
Folge 17: (K)eine große Affäre
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die Presse erfährt von einem brisanten Gerücht: Der Bürgermeister soll eine Affäre haben. Mike gibt alles, um die üble Nachrede zu stoppen. Dann aber steht Winstons 50. Geburtstag an. Das Großereignis lässt den Bürgermeister einige essenzielle Entscheidungen seines Lebens hinterfragen: Hat er sich etwa doch in eine andere Frau verliebt?
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.