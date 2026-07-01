Chaos City
Folge 18: Kleine Ausrutscher
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Ein Schneesturm tobt über Manhattan und hält die Mitarbeiter im Rathaus fest. Das führt zu einigen Ausrutschern: So gibt Paul zum Beispiel ein Radiointerview, in dem er ausgerechnet den Bürgermeister beleidigt - aus Versehen natürlich. Mike versucht indes, mit allen Mitteln wegzukommen, da er ein Date mit einer tollen Frau hat, die nur an diesem Abend in der Stadt ist. Sie ist eine alte Schulfreundin, in die Mike einst verliebt war.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.