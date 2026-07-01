Der heißeste Mann von New YorkJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 2: Der heißeste Mann von New York
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Das "Manhattan Magazin" ist die In-Zeitschrift New Yorks. Jedes Jahr verleihen die Macher eine ganz besondere Ehre: Das Blatt wählt den heißesten Mann der Stadt - und der Sieger in diesem Jahr ist Mike. Anfangs ist der Vize-Bürgermeister begeistert, doch schon bald setzt ihn die Ehrung unter Druck, was sogar Auswirkungen auf sein Liebesleben hat.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.