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Chaos City

Jede Menge Müll

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.07.2026
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Folge 3: Jede Menge Müll

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike und der Bürgermeister arbeiten rund um die Uhr und haben weitere harte Wochen vor sich, denn ein aktueller Müllstreik hält die Stadtverwaltung in Atem. Leider gestalten sich die Verhandlungen schwierig - und das hat auch Auswirkungen auf Mikes Privatleben: Er ist erst vor Kurzem mit seiner Freundin Ashley zusammengezogen. Die wenige gemeinsame Zeit belastet ihre Beziehung.

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