Chaos City
Folge 5: Rivalen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Weil der ehemalige Bürgermeister Art Garfield die amtierende Stadtregierung ständig kritisiert, denken sich Mike und seine Mitarbeiter etwas aus, um den ewigen Nörgler ruhigzustellen: Sie benennen einen Brunnen der Stadt nach ihm. Bei der Zeremonie der Namensgebung kommt es zu einem Wortgefecht zwischen Art Garfield und Bürgermeister Winston - mit fatalen Folgen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.