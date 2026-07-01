Chaos City
Folge 7: Mehr Schein als Sein
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Um die altmodische Meinung des Bürgermeisters zu Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern zu ändern, lässt sich Gordon etwas einfallen: Er plant eine Scheinehe mit Nikki. Währenddessen muss Ashley einsehen, dass ihr Job beim Fernsehen bei Weitem nicht so toll ist, wie sie sich das anfangs vorgestellt hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.