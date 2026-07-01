Chaos City
Folge 10: Familienbande
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die Vorbereitungen zum alljährlichen Thanksgiving-Fest laufen auf Hochtouren. Als der politische Gegner von Bürgermeister Winston familiäre Werte zum zentralen Wahlkampfthema macht, will Mike nicht zurückstecken: Er hat die Idee, das offizielle Thanksgiving-Dinner beim Bürgermeister, bei dem alle Mitarbeiter eingeladen sind, live zu übertragen. Doch es kommt, wie es kommen muss - alles läuft schief ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.