Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Familienbande

ProSieben FUNStaffel 3Folge 10vom 01.07.2026
Joyn+
Familienbande

FamilienbandeJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 10: Familienbande

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Die Vorbereitungen zum alljährlichen Thanksgiving-Fest laufen auf Hochtouren. Als der politische Gegner von Bürgermeister Winston familiäre Werte zum zentralen Wahlkampfthema macht, will Mike nicht zurückstecken: Er hat die Idee, das offizielle Thanksgiving-Dinner beim Bürgermeister, bei dem alle Mitarbeiter eingeladen sind, live zu übertragen. Doch es kommt, wie es kommen muss - alles läuft schief ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 3 Staffeln und Folgen