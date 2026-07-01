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Chaos City

Taxi Driver

ProSieben FUNStaffel 3Folge 13vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 13: Taxi Driver

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike ist fassungslos: Nikki und Arthur sind über beide Ohren verliebt und schweben im siebten Himmel. Mike, der nicht aufhören kann, an Nikki zu denken, versucht alles, um das traute Glück zu stören. Er geht sogar so weit, dass er - natürlich eher unbeabsichtigt - einen Taxifahrerstreik auslöst. Mike spielt nun selbst Taxifahrer und fährt den nichts ahnenden Arthur aus Nikkis Leben.

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