Chaos City
Folge 14: Dicker Ärger
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
In der Stadt werden die neuen öffentlichen Toiletten eingeweiht. Diese sind hochmodern, haben aber den Nachteil, dass sie von übergewichtigen Leuten nicht benutzt werden können. Mike lässt sich dazu überreden, einen Tag in deren Rolle zu schlüpfen und trägt deshalb einen Fett-Anzug. Später findet die alljährliche Wohltätigkeits-Junggesellenversteigerung statt. Für Mike, der immer noch in diesem unattraktiven Anzug steckt, bietet niemand ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.