Chaos City
Folge 15: In der Schusslinie
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Bürgermeister Winston macht sich Sorgen, dass er Opfer eines Attentats werden könnte. Als er sich mit seinen Mitarbeitern ein Video anschaut, auf dem man deutlich erkennen kann, wie Mike ihn im Ernstfall gänzlich allein lässt, ist ihre einst so gute Beziehung angeknackst. Dafür ist Nikki mehr als angetan von Mike, denn auf diesem Video sieht man auch, wie Mike sie zu beschützen versucht. Indessen will Arthur um Nikkis Hand anhalten und vertraut sich deshalb Stuart an ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.