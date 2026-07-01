Chaos City
Folge 16: Undercover
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Valentinstag naht. Mike und seine Freundin Nikki versuchen, ihre Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen: ins Bett. Sie suchen sich ein romantisches Hotel, um die Nacht gemeinsam zu verbringen - mit dem Ergebnis, dass Nikki wegen Aufforderung zur Prostitution verhaftet wird. Inzwischen hat Mikes Chef ein neues Desaster angerichtet: Er hat mit seinen Mitarbeitern an einer Überwachungsaktion teilgenommen - mit katastrophalem Ergebnis.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.