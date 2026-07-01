Chaos City
Folge 17: Angeklagt
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Stacy hat eine Tante, die sich noch lange nicht zum "alten Eisen" zählt: Marie begeistert sich für James, und das kommt ihm sehr gelegen - hegt er doch schon lange den Wunsch, mit einer älteren Frau auszugehen. Inzwischen sind Mike und Nikki übereingekommen, ihre Beziehung noch geheim zu halten. Kurz darauf gibt es Arbeit für Mike: Der Bürgermeister fühlt sich zu jemandem aus seinem Umkreis hingezogen - und das ist natürlich mit Problemen verbunden.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.