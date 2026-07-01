Chaos City
Folge 2: Verrückt nach Heidi
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike verabredet sich mit Heidi Klum zum Essen und genießt den Abend. Was ihm allerdings weniger gefällt, ist, dass er sich schon am nächsten Tag in einer kompromittierenden Position auf den Titelblättern der Tageszeitungen bewundern kann. Aber das ist nicht sein einziges Problem: Inzwischen glaubt Nikki nämlich, sich in Mike verliebt zu haben - Komplikationen sind programmiert. Auch Mikes Chef, der Bürgermeister, kann sich über Missgeschicke anderer prächtig amüsieren.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.