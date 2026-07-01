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ProSieben FUNStaffel 3Folge 20vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 20: That's Entertainment

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike zieht sich den Ärger seiner Mitarbeiter zu: Auf seine Veranlassung hin müssen sie am Sonntag arbeiten - und zwar ausgerechnet am Sonntag der Oscar-Verleihung. Während sie über ihn meckern, erinnern sie sich an ihre Lieblingsfilmmomente, präsentiert als Parodien aus zurückliegenden Folgen. Unter den zitierten Lieblingsfilmen sind: "Ghost - Nachricht von Sam", "Saturday Night Fever", "Die Reifeprüfung", "Zurück in die Zukunft" und "Titanic".

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