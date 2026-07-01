Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Bettgeflüster

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3vom 01.07.2026
Joyn+
Bettgeflüster

BettgeflüsterJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 3: Bettgeflüster

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike ist es schließlich gelungen, der attraktiven Heidi etwas näher zu kommen. Dass sie ihn schwören lässt, ihre Beziehung geheim zu halten, gefällt Mike allerdings weniger. Er ist zu einigen Manövern gezwungen, die alles andere als angenehm sind und die traute Zweisamkeit mitunter empfindlich stören. Außerdem führt Pauls Präsentation seines neuartigen Industrieventilators zu einem unglücklichen Zwischenfall mit der Asche von James' Tante Sarah.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 3 Staffeln und Folgen