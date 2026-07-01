Chaos City
Folge 8: Die Fackelträger
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike bekommt zufällig mit, wie Nikki über ihren Traummann Arthur spricht. Er schlägt ihr spontan ein gemeinsames Abendessen vor - und nun hat Nikki ein Problem: Arthur war nur eine Erfindung von ihr, und um das nicht zugeben zu müssen, muss sie nun bis zum Abend einen solchen Traummann gefunden haben. Mike hat ein anderes Problem zu lösen: Ein Fackelträger der olympischen Flamme ist im Big Apple spurlos verschwunden, und Mike soll ihn schnellstens aufspüren.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.