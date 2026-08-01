Chaos City
Folge 11: Tag der Entscheidung
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Endlich ist der "Tag der Entscheidung" - die Wahl des Bürgermeisters - gekommen. Und trotz der positiven Umfrageergebnisse für Bürgermeister Winston ist Charlie äußerst nervös. Zudem wartet Winston nach Abgabe seiner Stimme mit einer weiteren Überraschung auf: Er teilt Charlie und Caitlin mit, dass er Claire einen Heiratsantrag machen will. Als dann erste Hochrechnungen ergeben, dass Winstons Gegenkandidatin Nancy Wheeler vorne liegt, scheint alles verloren!
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.