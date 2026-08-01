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Tag der Entscheidung

ProSieben FUNStaffel 6Folge 11vom 01.08.2026
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Folge 11: Tag der Entscheidung

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Endlich ist der "Tag der Entscheidung" - die Wahl des Bürgermeisters - gekommen. Und trotz der positiven Umfrageergebnisse für Bürgermeister Winston ist Charlie äußerst nervös. Zudem wartet Winston nach Abgabe seiner Stimme mit einer weiteren Überraschung auf: Er teilt Charlie und Caitlin mit, dass er Claire einen Heiratsantrag machen will. Als dann erste Hochrechnungen ergeben, dass Winstons Gegenkandidatin Nancy Wheeler vorne liegt, scheint alles verloren!

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