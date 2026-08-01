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Chaos City

Die Geburtstagsüberraschung

ProSieben FUNStaffel 6Folge 14vom 01.08.2026
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Folge 14: Die Geburtstagsüberraschung

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als die Medien herausfinden, dass Bürgermeister Winston im letzten Jahr keine Spenden zugunsten wohltätiger Vereine geleistet hat, rät ihm Charlie, die Angelegenheit mit der Gründung einer karitativen Stiftung zu bereinigen. Währenddessen hat sich überraschend Charlies Vater Ray zu einem Geburtstagsbesuch angesagt - sehr zum Ärger seines Sohnes. Gordon hingegen ist tieftraurig - sein alter Hund Rags ist tot. Paul versucht, Gordon mit einer Gedenkfeier für Rags zu trösten.

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