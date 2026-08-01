Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Lügengeschichten

ProSieben FUNStaffel 6Folge 15vom 01.08.2026
Joyn+
Lügengeschichten

LügengeschichtenJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 15: Lügengeschichten

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die attraktive Rathausbesucherin Stephanie flirtet heftig mit Charlie. Dieser ist zunächst hin und weg von ihr, doch als er erfährt, dass sie die Nichte des Bürgermeisters ist, kneift er. Stephanie aber setzt alles daran, Charlie zu verführen. Inzwischen hat der Bürgermeister zusammen mit Gordon sein neues Auto in den Straßengraben gefahren, worauf Gordon einen Handel mit Gott abschließt. Paul hingegen versucht, in der populären TV-Show "Blind Date" sein Glück zu finden.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen