Chaos City
Folge 15: Lügengeschichten
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die attraktive Rathausbesucherin Stephanie flirtet heftig mit Charlie. Dieser ist zunächst hin und weg von ihr, doch als er erfährt, dass sie die Nichte des Bürgermeisters ist, kneift er. Stephanie aber setzt alles daran, Charlie zu verführen. Inzwischen hat der Bürgermeister zusammen mit Gordon sein neues Auto in den Straßengraben gefahren, worauf Gordon einen Handel mit Gott abschließt. Paul hingegen versucht, in der populären TV-Show "Blind Date" sein Glück zu finden.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.