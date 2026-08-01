Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Schlaflos in New York

ProSieben FUNStaffel 6Folge 16vom 01.08.2026
Joyn+
Schlaflos in New York

Schlaflos in New YorkJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 16: Schlaflos in New York

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Gordon den von ihm freundschaftlich betreuten Jugendlichen Spencer mit ins Büro bringt, geht dieser mit seiner Altklugheit allen gehörig auf die Nerven. Schließlich aber ergreift Charlie die Chance, um den halbwüchsigen Streber in den Crawfordschen Lebensstil einzuweihen. Stuart und Paul hingegen mühen sich, Bürgermeister Winston dabei zu helfen, seine Schlaflosigkeit zu überwinden - nicht ahnend, dass diese durch ein schlechtes Gewissen hervorgerufen wird.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen