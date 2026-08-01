Schlaflos in New YorkJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 16: Schlaflos in New York
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Gordon den von ihm freundschaftlich betreuten Jugendlichen Spencer mit ins Büro bringt, geht dieser mit seiner Altklugheit allen gehörig auf die Nerven. Schließlich aber ergreift Charlie die Chance, um den halbwüchsigen Streber in den Crawfordschen Lebensstil einzuweihen. Stuart und Paul hingegen mühen sich, Bürgermeister Winston dabei zu helfen, seine Schlaflosigkeit zu überwinden - nicht ahnend, dass diese durch ein schlechtes Gewissen hervorgerufen wird.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.