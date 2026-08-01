Chaos City
Folge 18: Fast 'ne Affäre
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin ist fest davon überzeugt, dass ihr aufmerksamer Freund Tom sie mit Tickets für das ersehnte U2-Konzert überraschen wird. Doch leider hat Tom ihren Wink mit dem Zaunpfahl missverstanden und Theaterkarten besorgt. Charlie nutzt natürlich die Gelegenheit, sich über das missratene Geschenk lustig zu machen und Toms Fähigkeiten als Liebhaber infrage zu stellen. Schließlich realisiert Caitlin, dass Charlie schon einmal für das Ende einer Romanze verantwortlich war.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.