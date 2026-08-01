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ProSieben FUNStaffel 6Folge 19vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 19: Auf Sendung

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Caitlin mitten in der Nacht vor Charlies Tür steht und ihren Kuss als schrecklichen Fehler abtut, der sich nie mehr wiederholen dürfe, ist Charlie ganz anderer Meinung. Doch Caitlin behauptet stur, mit Tom glücklich zu sein. Währenddessen hat Gordon erfahren, dass Paul zu Larry Elders Radio-Show eingeladen ist, um über die Rathauspolitik zu diskutieren. Um die Situation dennoch zu kontrollieren, beschließt Gordon, Paul per Handy die passenden Antworten zu soufflieren.

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