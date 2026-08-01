Chaos City
Folge 2: Alles aus Liebe
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Ein neuer Skandal droht das Rathaus und seine Mitglieder zu erschüttern: Bürgermeister Winston lässt vor der Gracie-Villa einen Baum fällen und will damit seiner neuen Geliebten gehörig imponieren. Nun hat Mike alle Hände voll zu tun, um den größten Schaden abzuwenden. Charlie und Caitlin hingegen versuchen immer noch abzuklären, wie wichtig ihnen ihre Beziehung zueinander ist.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.