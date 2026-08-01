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Chaos City

Wer ist hier der Boss?

ProSieben FUNStaffel 6Folge 3vom 01.08.2026
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Wer ist hier der Boss?

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Chaos City

Folge 3: Wer ist hier der Boss?

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Charlie macht sich Sorgen um seinen Job, denn Mikes Einfluss auf den Bürgermeister scheint immer größer zu werden. Als er dann auch noch bei einer Wahlveranstaltung an dessen Seite auftaucht, stellt Charlie Mike zur Rede. Dabei wird der Grund für Mikes Arbeitswut schnell klar: Er hat Angst davor, Allison zu heiraten. Auch der Bürgermeister ist verstimmt, soll er doch für eine Wohltätigkeits-Gala am Broadway Frauenkleider tragen. Caitlin aber spricht ihm Mut zu.

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Chaos City
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Chaos City

Chaos City

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