Chaos City
Folge 5: Mit allen Mitteln
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Bürgermeister Winstons Gegenkandidat Julian Wheeler startet eine große TV-Werbekampagne. Charlie will mit denselben Waffen zurückschlagen, doch Caitlin schlägt eine Straßenaktion vor - und wird darauf vom Bürgermeister zur Hauptstrategin aller Wahlveranstaltungen ernannt. Als Wheeler schließlich Fotos des Bürgermeisters veröffentlicht, die ihn mit einem Pornofilmer zeigen, beschließt Caitlin, mit allen Mitteln zu kontern.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.