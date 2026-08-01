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Chaos City

Oh, Baby!

ProSieben FUNStaffel 6Folge 6vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 6: Oh, Baby!

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Eine neue Beraterin macht Charlie Konkurrenz: Robin Jones soll die Wahlkampagne des Bürgermeisters für jüngere Wählerschichten attraktiver machen. Charlie reagiert zuerst irritiert, als Robin für ihre Strategie auch ihre Fähigkeiten als Hellseherin einsetzt. Allmählich beginnt er jedoch, seiner neuen Kollegin zu vertrauen. Inzwischen geben Gordon und Michelle bekannt, dass Michelle schwanger ist. Stuart sorgt jedoch für Verwirrung, als er Gordons Vaterschaft anzweifelt ...

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