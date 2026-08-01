Meine Freundin, Deine FreundinJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 8: Meine Freundin, Deine Freundin
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Charlie erfährt, dass Jennifers Ex eine Frau war, erschüttert dies sein Vertrauen beträchtlich. Er zieht Stuart zu Rate, doch der macht ihn auch noch darauf aufmerksam, dass Jennifer an Caitlin vielleicht nicht nur als Freundin interessiert sein könnte. Auch das Verhältnis zwischen Bürgermeister Winston und Claire kriselt, weil er ständig darauf besteht, dass sie bei ihm zu Hause bleiben. Pauls Ex-Frau Claudia stellt ebenfalls Ansprüche: Sie will die Hälfte seines Geldes.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.