Folge 2: Chemie auf dem Teller - Achtung Gesundheit!
Viel ist über Glyphosat diskutiert worden, aber der Chemiecocktail in unserem Essen ist potenziell deutlich größer. Das beginnt bei globaler Importware, an der Pestizide haften können, die in der EU längst verboten sind, etwa Carbendazim bei Mangos und Hormonen bei Fleisch. Sogenannte Mykotoxine bei Getreide, ferner natürlich wachsende Gifte oder auch Rückstände industrieller Produktion wie Arsen sind Gefahrenquellen für unsere Ernährungsgesundheit. Auch das Mikroplastik, das unvermeidbar aus der hohen Verpackungsdichte folgt, kann unsere Nahrungsgrundlage beeinträchtigen. Wie streng sind hier die Lebensmittelkontrollen? Ein Test von sechs gängigen Produkten geht der Frage nach, wie hoch die Belastung bei Nudeln, Kroketten, Reis, Honig, Rucola und Kiwi wirklich ist. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
