Chris Du das hin?
1 StaffelAb 12
"Chris Du das hin?" heißt es für Gastgeber Chris Tall und seine prominenten Besucher in seiner gleichnamigen ProSieben-Comedyshow. Sie stellen sich überraschenden Aufgaben und Missionen wie: "Chris Du das hin, dass niemand über deinen Stand Up lacht?" oder "Chris Du das hin, ein Flugzeug zu fliegen und zu landen?". In jeder Folge arbeitet Chris mit einem der mutigen Promis die Challenges im Gespräch auf und sie erwarten neue Überraschungen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben