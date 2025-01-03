Christinas kalifornischer Traum
44 Min.Folge vom 03.01.2025
Dieses Projekt ist für Christina besonders persönlich – denn ihre neueste Kundschaft ist niemand Geringeres als ihre eigenen Eltern. Nach jahrelanger Überlegung haben sie sich entschieden, nicht umzuziehen, sondern Christinas Kindheitshaus einer umfassenden Verwandlung zu unterziehen. Doch während Christina eine moderne, luftige Ästhetik im Sinn hat, lassen die nostalgischen Wünsche ihrer Eltern immer wieder die Vergangenheit aufleben. Ein Balanceakt zwischen alten Erinnerungen und neuen Möglichkeiten, der das Projekt emotionaler und anspruchsvoller macht als je zuvor.
