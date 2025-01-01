Claudia Cardinale, die italienische Diva
Mit dem Tod von Claudia Cardinale ist eine der letzten großen Diven des italienischen Kinos für immer abgetreten. In seinem vielschichtigen Porträt erzählt das Regie-Duo Emmanuelle Nobécourt und Erwan Bizeul die Geschichte einer blutjungen Frau, die eigentlich nicht zum Film wollte und schließlich zu einer der strahlkräftigsten Kino-Ikonen des 20. Jahrhunderts wurde. Mit Luchino Viscontis "Der Leopard" an der Seite von Alain Delon und Burt Lancaster wurde die Italienerin zum Weltstar. Dank ihrer Leistung in Sergio Leones Italo-Western "Spiel mir das Lied vom Tod" nahm sie neben Sophia Loren und Gina Lollobrigida ihren Platz im Dreigestirn der italienischen Filmdiven ein. Die Doku blickt auch hinter das glamouröse Image von "la Cardinale": lange war sie gezwungen, ein schmerzliches Geheimnis ihres Privatlebens zu verbergen.