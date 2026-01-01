Cocco Bill
Der Westernheld Cocco Bill ist ein hitzköpfiger und leicht reizbarer Charakter. Zusammen mit seinem sprechenden Pferd Slowtrot verteidigt er mit Pistole, Fäusten und seinem Scharfsinn Recht und Ordnung. Auffälligstes Merkmal von Cocco Bill ist seine Liebe zu Kamillentee, mit dem er seine aufbrausende Natur beruhigt. Das Leben des rauen Cowboys wird zusätzlich kompliziert durch die Machenschaften des machtgierigen Bunz Barabunz und seine Leidenschaft für die willensstarke Ohsusanna Iloveyou, die weiß, wie sie den impulsiven Helden in seine Schranken weist. Basierend auf den Cartoon-Büchern von Jacovitti, präsentiert diese Western-Parodie eine originelle Welt voller des einzigartigen Humors des italienischen Autors.
